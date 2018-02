Zonnebeke stelt advocaat aan voor illegale hondenkwekerij

Het gemeentebestuur van Zonnebeke neemt een advocaat in de arm om de hondenkwekerij in de buurt van de A19 in Beselare te laten sluiten, schrijft Het Nieuwsblad.

Die moet ervoor zorgen dat de dieren daar weggehaald worden. Recent kwam de kwekerij in opspraak omdat er sprake is van dierenmishandeling- en verwaarlozing. De vzw Belgian Society for Prevention of Cruelty to Animals volgt de Franse hondenkweker op de voet, in binnen- en buitenland. De eigenaar liep eerder al veroordelingen op in Frankrijk en Luxemburg. Burgemeester Sioen ging afgelopen week het bedrijf inspecteren. Volgens hem zaten er daar toen een veertigtal honden. “Ik merkte geen ernstige gevallen op van dierenmishandeling of -verwaarlozing, maar het bedrijf is wel illegaal en veroorzaakt overlast bij de buren.”

