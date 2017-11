Zonnebeke wordt geplaagd door kerkdieven

In de Sint-Martinukerk in Beselare werden vorige week vijf kandelaars gestolen. Vier daarvan waren pas aangekocht. De diefstal werd vrijdagochtend opgemerkt door een vrouw die in de kerk de bloemen en planten verzorgt.

De diefstal in de St.-Margaretakerk in Geluveld dateert van vorige zondag. Daar werd één koperen kandelaar weggenomen.

Pastoor Geert Roseeuw heeft geen enkel idee wie achter de kerkdiefstallen zit. Hij vraagt zich af hoe iemand zomaar, op klaarlichte dag, met heel zware kandelaars kan rondlopen, zonder dat iemand dat ziet. De kerkdeuren blijven voorlopig open, maar alle koperen voorwerpen zijn in alle Zonnebeekse kerken wel weggehaald.