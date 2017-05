Niet alleen aan de kust was het genieten. Ook in Harelbeke werd van het zonnetje geprofiteerd. De zomerse temperaturen zorgden ervoor dat de zwemzone van het provinciedomein De Gavers deze week uitzonderlijk al geopend is.

Het was zoeken naar een plaatsje op het provinciedomein De Gavers in Harelbeke, redders hielden er een oogje in het zeil.

“De meeste mensen zijn voorzichtig, maar ik wil toch meegeven dat de ouders hun kindjes in het oog moeten houden. Dat zien we vaak”, aldus hoofdredder Luka Tanushaj. Of je de volgende dagen nog naar Harelbeke moet trekken om er een duikje te wagen, hangt af van het weer. Vanaf 1 juli blijft het domein open.