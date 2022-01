Zonnepanelen en toch betaalt Mieke €512 voorschot

Mieke Gheysens uit Harelbeke moet slikken wanneer haar energieleverancier voorstelt om haar maandelijks voorschot te verdubbelen. Mieke heeft zonnepanelen op haar dak liggen en stookt haar huis warm met een houtkachel. Toch moet ze nu een voorschot van 512 euro per maand betalen. Dat was tot voor kort nog 218 euro.

De prijsstijgingen in de energiesector slaan op hol en dat dreigt heel veel mensen in de problemen te brengen. Er moet dus dringend ingegrepen worden want het einde is nog niet in zicht. “De btw op energie moet van 21% naar 6%”, zegt federaal parlementslid Melissa Depraetere (Vooruit), “want energie is een basisbehoefte.”

82 klachten tegen Vlaamse Energieleverancier

Niet alleen de consument dreigt het slachtoffer te worden van de stijgende energieprijzen, maar ook bij de energieproducenten vallen er slachtoffers. Zo ging de Vlaamse Energieleverancier recent failliet. In West-Vlaanderen zijn voorlopig al 82 klachten opgetekend van klanten die hoge voorschotten betaald hebben, maar het geld wellicht niet meer zullen terugzien.

Federaal parlementslid Melissa Depraetere ziet in een fonds een mogelijke oplossing: “Ik denk dat we de leveranciers verantwoordelijk moeten stellen en een fonds moeten aanleggen waarin zij doorheen de jaren een bedrag storten. Op het moment dat iemand in de problemen komt, staat de consument niet meer als laatste in de rij om hun geld terug te krijgen.”