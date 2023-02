Het is heelrlijk weer buiten, en dat zonnige weer lokt flink wat mensen naar de terrasjes. Ook -en zeker- aan de kust.

Het was een prachtige dag met veel zon en temperaturen tot 12 graden. Dat zorgde meteen voor een echt lentegevoel. In Oostende zaten de terrassen van de zaken die open zijn, goed vol.

Veel mensen genoten van de eerste zonnestralen op een bankje of op het strand. Ook morgen krijgen we een mooie dag, woensdag wat meer wolken en vanaf donderdag regen. Van de zon profiteren kan dus nog heel even.