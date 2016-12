Zonnig bij 8 graden

Vanavond en vannacht is het koud met algemene lichte nachtvorst. Eerst is het nog helder, later komen er nevel en mist opzetten die tegen de ochtend kunnen aanvriezen.

Morgen blijft de mist lang hangen en die gaat dan over in lage wolken. We halen amper een graad of 4-5. Waar er een opklaring kan doorbreken wordt het 6 graden. De wind is zwak en veranderlijk.

Donderdag is het zwaar bewolkt, met toch af en toe een enkele opklaring erbij. We halen dan maxima rond 6 graden bij nog altijd een zwakke wind uit het zuidwesten.

Ook vrijdag en zaterdag zijn droge dagen met veel bewolking en vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar.