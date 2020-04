Zonnig weekend, maar "geen picknick en barbecues met vrienden": wat mag er (niet)?

We mogen volgens hem nu niet de rol lossen en barbecues met vrienden beginnen organiseren. "We staan aan de vooravond van een weekend dat belooft stralend te worden, schitterend weer", aldus Jambon. "En in normale omstandigheden zouden we nu naar zee gaan, terrasjes doen, barbecues organiseren. Ik moet u vragen om dat dit weekend niet te doen, en dit in de strijd tegen het coronavirus."

"Ik reken op u"

"We zijn goed bezig, de cijfers zijn bemoedigend en ik ben zo fier op de Vlamingen over wat we presteren. Nu de rol lossen, zou echt een probleem zijn. Daarom: dit weekend niet naar zee, geen terrasjes. En barbecue, in beperkte gezinskring in uw tuin, dat kan. Ik reken op u." (Lees verder onder het filmpje)

Geniet van zon, maar hou rekening met de regels, hou fysieke afstand .

Ook woordvoerder Yves Stevens van het crisiscentrum had het vandaag op de dagelijkse persconferentie over het mooie weer dat eraan komt. "We hebben allemaal naar 3 april uitgekeken want het is het begin van de paasvakantie en het wordt mooi weer. U kunt genieten, maar met respect voor de maatregelen."

"Picknick niet in het park"

"U kunt gaan wandelen lopen of fietsen, maar doe het alleen of met gezinsleden of met één vriend en houd dan fysieke afstand van elkaar. Een fietstocht met de fietsclub kan niet. Barbecues kunnen, maar alleen met het gezin en dus niet met buren of vrienden. Picknicks in het park zijn niet toegestaan en tochtjes met de motor of met de zeilboot ook niet. Het blijft nodig van dit vol te houden", aldus nog de woordvoerder.