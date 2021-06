Zonnig weer zorgt voor drukte aan de kust

Het zonnige weer heeft vandaag veel volk naar de kust gelokt. Vooral in Oostende en Blankenberge was het deze namiddag druk, zo bleek uit de kustbarometer.

Net als de vorige dagen was vandaag weer een mooie dag met zomerse temperaturen. Hoewel in de rest van de provincie deze namiddag veel wolken te zien waren, kleurde de lucht aan de kust deze namiddag helderblauw. Dat heeft bijzonder veel volk naar onze badplaatsen gelokt.

Vooral in Blankenberge en Oostende was het druk, zo bleek uit de kustbarometer, die in de twee kuststeden geel kleurde. Elders aan de kust viel de drukte mee: de barometer gaf vaak groen aan, wat staat voor rustig, of voor een gezellige drukte.

Morgen wordt het nog zonniger, nog warmer en wordt er nog meer volk verwacht.

