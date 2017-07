Zonnige Boetprocessie trekt door Veurne

Meer dan 1000 enthousiaste deelnemers hebben vanmiddag opgestapt in de eeuwenoude traditionele processie door de Veurnse centrumstraten. Onder hen honderden streekgenoten, maar ook uit Nederland en Frankrijk.

De boetprocessie is een organisatie van de Sodaliteit van de Gekruisigde zaligmaker, en trek al sinds 1646 door de straten van Veurne. Meer dan 600 figuranten brengen taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament tot leven in een Oudnederlandse evocatie. Boetelingen, blootsvoets en gekleed in een ruwe pij, trekken eeuwenoude beeldengroepen die het lijdensverhaal van Christus uitbeelden. Andere boetelingen dragen een kruis als teken van geloof en boete. De Boetprocessie staat op de lijst van waardevol Vlaams Cultureel Erfgoed.

De organisatie werkt nu al aan de editie van volgend jaar. Met nieuwe karren, en zinspreuken die al jaren verdwenen zijn komen dan ook terug in de stoet. terug komen organisatoren trekken de kaart van nieuwe karren, wij waken over het erfgoed en de authenticiteit ervan. Er komt dan ook een nieuwe brochure.

Een sfeerreportage zie je in het Focus Nieuws van maandag 31 juli.