In Oostende is het bijzonder drukke start van de krokusvakantie. Zowat alle parkings staan vol, er loopt veel volk op de dijk en de terrasjes zitten vol. Het mooie weer vertaalt zich bovendien ook in de bezetting van de hotels en vakantiewoningen. Meer dan de helft van de vakantiewoningen aan zee zijn bezet en ook de hotels zitten voor driekwart vol. Daarmee doet de kust nu al beter dan de beste dag tijdens de krokusvakantie vorig jaar. Toen waren de coronamaatregelen wel strenger dan nu.