Zoon bekent, vermiste moeder na twee jaar gevonden?

De verdwijningszaak van Solange Hennaert (82) is mogelijk opgelost, met een dramatisch einde. Haar zoon (47) bekende gisteren dat hij zijn overleden moeder in de duinen aan de Oosteroever in Oostende begraven heeft.

Bij de zoekactie werd ‘s avonds laat een lichaam gevonden, wellicht dat van Solange. Dat bevestigt ondertussen ook het parket.

De duinen tussen de Spinoladijk en de Vuurtorenweg waren maandag de ganse namiddag en avond afgezet. De federale gerechtelijke politie, het labo, de civiele bescherming, en het Disaster Victim Identification (DVI), zakten af naar de duinenstrook ter hoogte van de vuurtoren, nadat de zoon van de vrouw eerder op de dag bekentenissen had afgelegd. Hij zou er zijn moeder, die sinds midden 2017 vermist was, begraven hebben.

Na enkele uren zoeken werd iets na 22 uur een lichaam ontdekt. Wellicht gaat het om Solange Hennaert, want het ging om de plek die de zoon had aangegeven. Verder onderzoek zal dit moeten bevestigen. (lees verder onder de foto)

De zoon werd vorige week opgepakt in zijn appartement in de Nukkerstraat in Bredene. Politie en parket vonden het verdacht dat Solange na meerder oproepen nog geen nieuwe identiteitskaart was komen ophalen. Ook de wijkagent kreeg haar nooit te zien toen hij aanbelde. Aan de buren, die Solange al lange tijd niet meer gezien hadden, vertelde de man dat zijn dementerende moeder in een rusthuis zat. Het parket van West-Vlaanderen vorderde een onderzoeksrechter om de zaak uit te klaren.

De speurders hielden er rekening mee dat de 82-jarige vrouw overleden was en dat haar zoon dat jarenlang stilhield om haar pensioen te kunnen opstrijken. Het appartement van de vermiste vrouw en haar zoon werd uitgekamd. De rioolput van het gebouw werd door de civiele bescherming leeggezogen. Maar van Solange was geen spoor. Tot de man maandag bekentenissen aflegde. En er bij de zoekactie in de duinen gisterenavond laat een lichaam werd ontdekt. Verder onderzoek zal moeten duidelijk maken hoe de vrouw om het leven kwam.

