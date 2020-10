De inwonende zoon die maandag z’n moeder heeft neergestoken in Blankenberge blijft in de cel.

De raadkamer heeft z’n aanhouding met een maand verlengd. De verdachte van 29 jaar stak zijn moeder maandagavond neer in een appartement in de Prinsenlaan. Daarna verwondde hij ook zichzelf. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar, maar overleefde het familiedrama.

