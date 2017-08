Hij was na de feiten naar Frankrijk gevlucht. De onderzoeksrechter heeft hem onder aanhouding geplaatst. De uitlevering gebeurde aan de E17, op de grensovergang in Rekkem. De Menenaar zal ondervraagd worden door de onderzoeksrechter en verschijnt volgende dinsdag voor de raadkamer. De feiten zijn gepleegd begin augustus. De man sneed zijn moeder de hals over, legde het lichaam in de koffer en vluchtte de grens over. Even later gaf hij zich aan bij de politie in Villeneuve d’Ascq.