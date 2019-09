Zoon licht ouders op voor 100.000 euro

Het openbaar ministerie vorderde drie jaar effectieve gevangenisstraf, maar verzet zich niet tegen probatie-opschorting.

De feiten gingen in 2012 van start met het afsluiten van een autolening van ruim 14.000 euro. In 2014 en 2015 kreeg C.M. nog meermaals kredieten op naam van zijn ouders uit Wingene. Hij legde hun loonfiches voor en vervalste de handtekening van zijn moeder. Daarnaast schafte M. op haar naam ook twee iPhones met abonnement aan. Ten slotte moest de beklaagde zich ook verantwoorden voor het oplichten van zijn werkgever. Bij Citroën in Gent drukte M. 8.500 euro aan voorschotten achterover én kocht hij ter waarde van bijna 1.000 euro spullen voor zichzelf aan.

De verdediging legde uit dat C.M. in zijn jeugd gepest werd, onder andere omwille van zijn geaardheid. Later kwam hij in de kluwen van een louche firma terecht, die hem een grote carrière beloofde dankzij een piramidespel. "Hij kwam in financiële problemen en zocht naar manieren om zijn levensstijl te onderhouden", pleitte meester Naima Bouslama. "Daardoor belandde hij in een spiraal van leugens en bedrog."

Verzoening op komst?

Door de feiten heeft de jonge man al jaren geen contact meer met zijn ouders. De slachtoffers betaalden zelf ruim 12.000 euro toen ze met deurwaarders geconfronteerd werden. Op de zitting drukte M. zijn spijt uit voor wat hij zijn ouders had aangedaan. Onmiddellijk na het proces vielen vader en zoon elkaar in de gang huilend in de armen. Ook de moeder drukte haar zoon voor het eerst sinds lang weer tegen de borst.

De rechter doet uitspraak op 3 oktober.