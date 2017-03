Zoon slachtoffer bekent dubbele moord

De Brugse onderzoeksrechter heeft een man (42) uit Blankenberge aangehouden op verdenking van dubbele moord in Zeebrugge en Blankenberge. Het gaat om de zoon van het dodelijke slachtoffer in Blankenberge. Hij kende ook de man die in Zeebrugge werd gedood met een kogel in het hoofd.

Dinsdagavond werd Norbert B. (49) door een groep mountainbikers aangetroffen langs een jaagpad tussen Blankenberge en Zeebrugge. Het slachtoffer had een schotwonde in het hoofd en stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Enkele uren later liet een 71-jarige vrouw het leven bij een brand in haar woning in de Koninginlaan in Blankenberge. De branddeskundige kwam snel tot de vaststelling dat het vuur was aangestoken.

Dubbele moord

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft een man zich vrijwillig bij de politie gemeld voor zijn betrokkenheid in beide dossiers. Het gaat om de zoon van de vrouw die overleed in haar appartement in Blankenberge. Hij heeft beide moorden bekend en had ook het vuurwapen mee waarmee hij het slachtoffer in Zeebrugge doodschoot. Na uitgebreid verhoor door de Brugse Federale Gerechtelijke Politie, de recherche Blankenberge/Zuienkerke en de onderzoeksrechter werd hij uiteindelijk aangehouden op verdenking van dubbele moord.

Helpen bij zelfmoord

"De man met de Duitse nationaliteit heeft aan de politie bekend dat hij een vriend met twee kogels heeft afgemaakt langs een jaagpad in Zeebrugge. Daarna is hij gevlucht naar zijn huis in Blankenberge, waar hij eerder die dag zijn moeder al had vermoord met een mes", zegt zijn advocate Olivia De Lille aan VTM Nieuws. "Om dat op een ongeval te doen lijken, heeft zijn huis dan maar in brand gestoken." Volgens de man wou zijn moeder zelfmoord plegen, en wou hij haar daarbij helpen. Hij had pillen gekocht op het internet, samen met een vriend, maar die pillen waren niet zwaar genoeg. Daarom heeft hij zijn versufte moeder de keel over gesneden.

De verdachte zal dinsdag voor de Brugse raadkamer verschijnen. Dan zal beslist worden over zijn verdere aanhouding.