Zoon van gezin cannabisdealers vrij

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge gaat niet in beroep tegen zijn vrijlating. Zijn broer, hun moeder en hun stiefvader moeten wel een maand langer in de cel blijven.

De verdachten werden pas begin mei ingerekend, maar het onderzoek naar hun handeltje zou al in 2016 gestart zijn. Het gezin zou ongeveer 50 gram cannabis per week verkocht hebben. Over de precieze omvang van het dossier en de rol van de verschillende verdachten bestaat nog onduidelijkheid. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge mag op vraag van de onderzoeksrechter niet communiceren over de zaak.

De broers M.S. en J.S., hun moeder M.D. en haar levenspartner M.L. werden door de onderzoeksrechter aangehouden voor hun aandeel in de drugshandel. In hetzelfde dossier zit ook een Nederlandse verdachte achter de tralies. Samir L. zou de leverancier zijn van de drugs.

De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend dat J.S. de gevangenis onder voorwaarden mag verlaten. De verdachte gaf toe dat hij zelf cannabis gebruikte, maar had naar eigen zeggen met het dealen niets te maken.