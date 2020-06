Zoon & vrouw De fauw: "Dirk heeft veel geluk gehad"

Brugs burgmeester Dirk De fauw is al zo'n 15 jaar bewindvoerder van de man die hem zaterdagvoormiddag heeft neergestoken. De fauw regelde z'n administratie, deed z'n betalingen... Waarom de man hem aanviel, is evenwel nog onduidelijk. Dieter De fauw vertelt dat de man zeer plots met een aardappelmesje heeft uitgehaald. "De man had een afspraak in het advocatenkantoor van mijn vader. Hij zat hem op de dorpel op te wachten en liep meteen naar hem toe. De aanval gebeurde zo plots en zonder enige woordenwisseling. Hij is er erg van onder de indruk", vertelt Dieter.

"De man heeft echt de intentie gehad om mijn vader de hals over te snijden. Volgens de dokters van het AZ Sint-Jan heeft hij veel geluk gehad dat de dader geen groter mes gebruikt heeft."

Stropdas bracht redding

Na de uithaal in zijn hals reageerden de hevig bloedende burgemeester en zijn chauffeur nog bijzonder alert door de stropdas van De fauw uit te trekken en de wonde er mee strak dicht te trekken. Daarna bracht zijn chauffeur hem naar het ziekenhuis. "Wachten op een ziekenwagen zou te veel tijd gekost hebben. We zijn de chauffeur dan ook erg dankbaar dat hij Dirk zo snel naar het ziekenhuis heeft gebracht. Alles zat onder het bloed, de wagen van de chauffeur, zijn kleren en bril. De wonde is dan ook erg groot, zeker zo'n 10 centimeter. De dader heeft mijn echtgenoot echt van het ene oor naar het andere geraakt en is daarna gaan lopen", vertelt Dirks vrouw Ann Staelens.

"Eens in het ziekenhuis, konden de artsen vrij snel zeggen dat er geen vitale organen of slagaders geraakt werden. Een operatie was wel nodig om de wonde te hechten. Mijn vader is intussen weer bij bewustzijn, en houdt een wonde van 24 hechtingen over aan de steekpartij", vertelt Dieter verder.

Zondagmiddag ontslagen

Dirk De fauw blijft nog een nacht in het ziekenhuis, maar zou morgenmiddag het AZ Sint-Jan al mogen verlaten.

