"Zorg prioriteit, steun ook economie"

"Er mag geen meltdown van de zorg komen", meldt Mons. Met de verstrenging van de regels wordt sociaal contact tot een minimum beperkt en kan de zorg het oplopende aantal coronagevallen blijven behandelen.

Telewerk wordt de absolute norm. Wanneer dit niet kan, gelden de strikte maatregelen zoals social distancing en mondmaskerplicht. Voka vindt het belangrijk dat dit blijft duren, maar dat er ook verdere ondersteuning komt. "De buffers van onze bedrijven zijn uitgeput na 8 maanden corona. Bedrijven en jobs redden het enkel op lange termijn met extra financiële hulp."

Dreiging jobverlies

Niet-essentiële zaken sluiten, waardoor de consumptie zal dalen. Deze tweede lockdown komt dus niet enkel sociaal, maar ook economisch aan. “In de eerste plaats moet iedereen de zorg krijgen die hij nodig heeft", zegt Mons. "Maar we moeten ook de economie vrijwaren en onze waardeketen en bevoorrading intact zien te houden."

Hij verzekert alvast dat de West-Vlaamse bedrijven er alles aan zullen doen om in veilige omstandigheden verder te werken. Een testprocedure wordt in gang gezet, en de zorg blijft prioriteit nummer één. "De belangrijkste taak is om besmettingen op de werkvloer snel te detecteren en onnodige quarantaines te vermijden." Zonder steun zullen veel bedrijven het echter niet blijven volhouden en dreigt fors jobverlies, benadrukt Mons. "Bestaande maatregelen moeten verstrekt en verlengd worden tot eind juni 2021."