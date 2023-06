Zorgbedrijf Curamant is failliet. Het bedrijf biedt zorg in woonbuurt Triamant in Geluwe. Het stadsbestuur van Wervik heeft vanavond nog een gesprek met een bedrijf dat de zorg voor de bewoners kan overnemen.

Intussen is er ook overleg geweest met zusterbedrijf Triamant, de sociale dienst en het Woon-Zorgbedrijf Wervik zodat ze thuisverpleegkundigen kunnen inschakelen als er geen overname is. Voor 17 zwaar zorgbehoevenden kijkt Wervik naar de eigen assistentiewoningen of woonzorgcentra en naar die in de buurgemeentes. In de woonbuurt Triamant verblijven onder meer mensen die revalideren, maar sommige bewoners hebben ook geen zorg nodig.