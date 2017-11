Zorgbedrijf Roeselare bestrijdt ondervoeding bij ouderen

Zowat één op de drie ouderen in Vlaanderen loopt een risico op ondervoeding.

Om dat te beperken krijgen de warme maaltijdbezorgers van het Roeselaarse Zorgbedrijf vorming en ondersteuning om het probleem te herkennen en te signaleren. Indien er sprake is van een risico op ondervoeding wordt via een zorgcoach of thuisverpleegkundige van het Zorgbedrijf een test uitgevoerd. Samen met familie en de huisarts kunnen dan de nodige stappen worden ondernomen.

Om het de maaltijdbezorgers makkelijk te maken is voor hen een app ontwikkeld met alle info over het eventuele dieet van de cliënt, hun persoonlijke info en een overzicht van de signalen die op ondervoeding kunnen wijzen.

Dieet

Naast de detectie van ondervoeding besteedt de dienst veel aandacht aan een voedzaam en aangepast dieet op maat. Samen met het AZ Delta werden acht standaard diëten uitgewerkt. Daarnaast kunnen de klanten ook hun eigen wensen formuleren (bvb grote portie, weinig saus, enz...) Een nieuwe menukaart vermeldt ook de allergenen die in het voedsel aanwezig zijn.