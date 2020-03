Zorgbedrijven zien vraag naar thuismaaltijden fors stijgen door Corona

Heel wat dienstencentra sluiten door de coronacrisis de deuren. Dat betekent dat senioren die daar elke dag komen eten, even weer zelf moeten koken ofwel een maaltijd aan huis moeten bestellen.

Zorgbedrijf Motena uit Roeselare zag het aantal thuismaaltijden in één dag tijd al met een tiende stijgen, van 400 naar 450. En het verwacht nog meer aanvragen.

Schepen Bart Wenes: “Tot nu toe kunnen we het aan. We kijken ervoor dat onze bezorgers niet alleen zorgen voor een warme maaltijd maar ook voor een kort warm gesprek. Want voor veel senioren zal de eenzaamheid nu toenemen. Laat ons hopen dat deze situatie niet langer dan een maand duurt.”

Wij hadden een babbel met Godelieve Kimpe, die al zes jaar lang elke weekdag naar dienstencentrum Ten Elsberghe in Roeselare gaat om er te eten maar vooral ook om er samen te zijn met vrienden en vriendinnen. Ze vindt het erg spijtig dat het centrum tijdelijk dicht moet, maar ze begrijpt het ook.