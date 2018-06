Een van de mensen die geholpen is werd door Hedera is An, zij pikt de draad in haar leven na een moeilijke periode weer op. Van simpele klusjes uitvoeren tot opnieuw de kracht vinden om een job te zoeken.

Door haar psychose leek niets nog eenvoudig. Maar An slaagde er samen met het psychisch revalidatiecentrum Hedera in om terug op eigen benen te staan. Bekijk het videoverslag hierboven.