Tot 10 uur vanmorgen geldt code geel op de wegen in Vlaanderen. Het kan dus gevaarlijk glad zijn. Agentschap Wegen en verkeer strooide vannacht in Vlaanderen zo'n 10000 ton zout.

In Oedelem gebeurde gisteravond al een dodelijk ongeval. Deze morgen is het voorlopig nog vrij rustig op de wegen in West-Vlaanderen.