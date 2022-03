Zorgen om kerncentrale in Noord-Franse Gravelines

Natuurpunt maakt zich ongerust over de kerncentrale van Gravelines in Frankrijk. Het is de grootste van Europa en ligt op nog geen dertig kilometer van de grens.

Aanleiding voor de onrust is de oorlog in Oekraïne, met recent nog gevaar rond enkele centrales, en de plannen van president Emmanuel Macron om in Gravelines nieuwe reactoren te bouwen.

De kerncentrale in Gravelines telt zes reactoren en is gebouwd begin de jaren ’80 vlakbij de Noordzee. Vier van de zes reactoren zijn ruim dertig jaar en moesten eigenlijk al sluiten. De reactoren hebben ook één beschermende koepel terwijl er dat best twee zijn. Vaak zijn er ook technische problemen.

President Macron plant nu nieuwe modernere reactoren. Natuurpunt vindt de plaats risicovol en roept daarom onze overheid en de streekpolitici op om hun bezorgdheid te uiten bij de Fransen.

Lees ook: