Zorgen over droogte maar boeren panikeren (nog) niet

Voorlopig wordt nog niet massaal water gegeven aan de gewassen. De landbouwers wachten liever nog wat af. "Wanneer je begint met te beregenen en er valt geen neerslag, dan moet je dat blijven doen. En dat kost heel veel geld."

"We kunnen nog 4 weken zonder regen maar niet veel langer"

"Natuurlijk vrezen we wel voor de oogst op veel langere termijn als het zo droog blijft maar dat doen we elk jaar. Vandaag bijvoorbeeld is het bewolkt en dat is goed want er is minder verdamping", zeggen de landbouwers.



"Wat nu al gezaaid is, groeit nog redelijk goed. Biet, vlas, chichorei, mais... het is allemaal nog ok. Ook de kolen, dat zijn plantjes die geplant zijn met een klontje aarde eraan, doen het nog goed. We kunnen zeker nog tot 4 weken zonder regen… maar het mag niet blijven duren."