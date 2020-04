Zorgend personeel heeft ook soms luisterend oor nodig

Al een hele maand staat de psychologische dienst van AZ Groeninge 24 uur op 24, zeven op zeven, ten dienste van de meer dan 3.000 medewerkers. Want afscheid nemen van patiënten, angst om zelf besmet te raken, ook dat zijn gevoelens waar er moet over gepraat worden.

24/7 ondersteuning voor personeel

Maïté Hoebeke – Afdelingshoofd psychologie AZ Groeninge: "We voorzien uiteraard ondersteuning aan familie en patiënten die nu opgenomen zijn in het ziekenhuis. Maar daarnaast hebben we in overleg met directie besloten dat we ook een hart onder de riem willen steken bij het personeel. Dat betekent dat we al vanaf 21 maart 24 uur op 24 aanwezig zijn in het ziekenhuis, ook voor het personeel. Zowel in het weekend als in de week.”

De hulp was echt nodig in de beginfase. Nu kunnen ze stilaan wat afbouwen. Maar de dienst psychologie denkt ook al na over hoe ze kan helpen eens de crisis afgelopen is.