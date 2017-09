Zorginspectie geeft rusthuis in Wijtschate aanbevelingen

Twee dagen geleden kwam het rusthuis in een mediastorm terecht. Een verpleegster getuigde anoniem op de radio en klaagde er enkele schrijnende toestanden aan. Bejaarden zouden er uren opgesloten worden, en de verpleegster verspreidde ook een foto van een man die op de grond lag. Twee weken daarvoor had oppositiepartij CD&V al geklaagd over de hoge werkdruk en het tekort aan essentieel materiaal, zoals bovenlakens en incontinentiemateriaal.

Dinsdag stuurde Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen een inspecteur naar het rusthuis. Uit de eerste bevindingen blijkt nu dat er geen grote tekortkomingen zijn. Zo is er wel degelijk voldoende personeel tewerk gesteld, conform de normen. Wat het fixeren of opsluiten van demente bejaarden betreft, zijn er wel enkele aandachtspunten. Zo moet er bij elke opsluiting vooraf een arts de toelating geven.

Man op de grond

Het rusthuis moet ook beter onderbouwen en staven waarom iemand bijvoorbeeld in een prikkelkarme kamer moet verblijven, met alleen maar enkele matrassen. OCMW-voorzitter Ward Dierickx: “Het verhaal van de man die op de grond ligt, is uit zijn context gerukt. Het gaat hier om een landloper, die erg verward en dementerend opgenomen werd door het WZC. De man wil/kan niet slapen in een bed. Daarom worden matrassen op de grond gelegd zodat hij toch een minimum aan comfort heeft. Dat een personeelslid hiervan een foto neemt, en dat bepaalde media die persoon herkenbaar in beeld brengt zonder enige duiding, is werkelijk ontoelaatbaar en stuitend.”

Het WZC kan nu reageren op de bevindingen van de zorginspectie. Over 14 dagen volgt dan een definitief rapport.