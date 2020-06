Zorgpersoneel gratis op hotel in De Haan

Het personeel van het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden krijgt 70 hotelovernachtingen cadeau.

Onder indruk

Het gaat om een sponsoractie die het hotel begon in volle coronacrisis. Hotel Astoria was sterk onder de indruk door een tv-reportage over het Sint-Trudoziekenhuis. Het Sint-Trudoziekenhuis werd bijzonder zwaar getroffen met heel veel coronapatiënten. Bedrijven, ondernemers en al wie wou kon zo’n hotelovernachting kopen. Het zijn die vouchers die dan worden geschonken aan het ziekenhuis.

Verloting via tombola

De actie werd een succes. Het personeel krijgt zo’n 70 hotelovernachtingen in De Haan cadeau. Het ziekenhuis zal de vouchers verloten aan het personeel met een tombola.