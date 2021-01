"Zorgpersoneel volgende voor vaccinatie" (Van Gucht)

"Er zijn momenteel niet veel dosissen van het vaccin beschikbaar dus moeten er keuzes gemaakt worden", reageert hij. "Het zorgpersoneel blijft sowieso prioritair en staat als volgende in de rij."

In juli stelde de Hoge Gezondheidsraad een advies op voor de vaccinatiestrategie. Toen werden zowel woonzorgcentra als het zorgpersoneel bij de hoogste prioriteit geklasseerd, verklaart Van Gucht. "Op dat moment was evenwel nog niets bekend over de eigenschappen van de toekomstige vaccins en de timing wanneer ze beschikbaar zouden zijn", stelt hij.

Initieel dacht men dat de vaccins er in maart of februari zouden zijn, maar uiteindelijk kwamen ze veel vroeger.

Hoe goed beschermt vaccin tegen besmetting?

"De beschikbaarheid van de vaccins is echter nog steeds heel beperkt. Voor januari zijn er ongeveer 300.000 dosissen van het Pfizer-vaccin. Dat is niet veel", verklaart Van Gucht. "Dan moet men natuurlijk keuzes maken. Het is dan zaak om de doses zo snel en zo effectief mogelijk in te zetten."

Wat zeker is, is dat Pfizer-vaccins goed beschermen tegen ziekte. Het is echter nog onduidelijk hoe goed ze beschermen tegen de besmetting zelf. Kan iemand die gevaccineerd is toch nog nog een lichte besmetting oplopen en het virus doorgeven aan iemand anders? Dat is momenteel niet duidelijk. "Ik vermoed dat iemand die gevaccineerd is, waarschijnlijk minder virus gaat produceren en voor een minder lange periode. Maar we weten op dit ogenblik nog niet hoe groot dat effect is. Dat zal de toekomst uitwijzen", aldus Van Gucht.

Ook als iemand slechts een klein aandeel van het virus draagt, kan dat voldoende zijn om iemand te besmetten. Dat is zeker het geval als de drager een persoon in de zorg is die dicht contact heeft met patiënten, die op hun beurt vaak extra gevoelig zijn voor besmetting.

"Zelfs een klein beetje virus kan aanleiding geven tot besmetting en kan aanleiding geven tot ziekte en overlijden", verklaart Van Gucht. "Dat is de reden waarom gekozen is om in eerste instantie de vaccins in te zetten bij de bewoners van woonzorgcentra."

Sowieso zorgpersoneel volgende aan beurt

Hij benadrukt dat het zorgpersoneel sowieso prioritair blijft en als volgende in de rij staat. Van Gucht merkt nog op dat het zorgpersoneel in de tweede coronagolf veel beter in staat is om zichzelf te beschermen tegen een besmetting.

Zo ligt het aantal zorgmedewerkers dat zelf in het ziekenhuis belandt een pak lager dan tijdens de eerste golf en is het percentage zorgverleners met antistoffen vergelijkbaar met het percentage bij de algemene bevolking.

Regering vraagt taskforce campagne te versnellen

Intussen hebben premier Alexander De Croo en minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke hebben de taskforce vaccinatie gevraagd om de campagne vanaf volgende week te versnellen. "Er mogen geen vaccins blijven liggen", zei Vandenbroucke dinsdag in de bevoegde Kamercommissie. De taskforce zal nu een aangepast plan van aanpak uitwerken, dat volgende week uitgerold moet worden.

