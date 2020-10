Zorgverleners zijn nu al uitgeteld

Er is de voorbije maanden al een pak meer kennis verzameld over het coronavirus en er is intussen ook veel meer adequater beschermingsmateriaal.

Maar toch blijven de psychische klachten en bezorgdheden bij het zorgpersoneel in de ziekenhuizen verontrustend groot. In heel wat ziekenhuizen wordt gepeild naar veerkracht van het verplegend personeel. Ook in het AZ Damiaan in Oostende kijkt men ongerust uit naar de tweede Covidgolf die er in volle snelheid aankomt. In het AZ Damiaanziekenhuis liggen nu 12 Covidpatiënten waarvan al één beademd wordt. Maar op intensieve zorgen gaat ook de gewone dringende zorg nog door en iedereen weet dat het zwaar is én zwaarder wordt.

"De eerste coronagolf was zeer zwaar. De mensen hebben duidelijk meer stress ervaren. De zomer kon soelaas bieden, maar de vakanties konden niet doorgaan, werk moest ingehaald worden, en we maken ons nu heel erg veel zorgen aan het begin van de tweede golf", zegt Evy Lekens van de Human Resources-afdeling van het ziekenhuis. Uit een nationale bevraging blijkt een kwart van het zorgpersoneel met de job te willen kappen. Een derde kampt met lichamelijke klachten zoals angst en pijn. Hier zijn intern 450 medewerkers bevraagd. "Het is een combinatie van fysische gezondheid en psychische gezondheid en vermoeidheid. Onze mensen zien er tegen op. We zien er allemaal tegen op. Met minder adrenaline, met minder drive." (Lees verder onder de foto)

Zorgvermoeidheid

De vereiste hoge flexibiliteit. De grote angst om eigen familieleden te besmetten. Verpleegkundigen werden van afdeling gewisseld, kregen nieuwe diensthoofden, andere collega's en andere behandelingen. En er is nu ook de stress en een soort coronazorgvermoeidheid, omdat niemand weet hoe lang dit nog duurt. Zorgkundigen zeggen ook dat de druk in de ziekenhuizen na de eerste golf nooit weg was. Er is ook een toegenomen afwezigheid door ziekte. De HR-teams doen veel voor het psycho-sociaal welzijn, maar iedereen geeft toe dat de middelen beperkt blijven. Iedereen stelt ook samen vast dat het applaus voor de zogenoemde helden van de zorg weggevallen is.