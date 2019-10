Zoute Grand Prix eert Jacky Ickx

De Zoute Grand Prix in Knokke-Heist bestaat tien jaar en dat wordt gevierd met nog meer spektakel en sensatie dan anders. De nieuwste hypercars worden er voorgesteld en ook monsieur Porsche, ofte Jacky Ickx, werd in de bloemetjes gezet.

De Zoute Grand Prix is al tien jaar een mix van elegantie en autosport, maar het moment waar de autofreaks naar uitkeken is de huldiging van voormalig Formule I kampioen Jacky Ickx. Hij wordt volgend jaar 75 en als hommage aan hem stelde Porsche een exclusief model voor: de Porsche Belgian Legend Edition. Het eerste exemplaar is een cadeau van Porsche aan de man die zes keer de 24 uur van Le Mans won achter het stuur van een Porsche. Deze exclusieve reeks is beperkt tot 75 stuks, verwijzend naar de leeftijd van Jacky Ickx. Kostprijs van de wagen: 199.911 euro.

(Lees verder onder de foto)

Hypercars

Ook de andere merken blijven niet achter in het Zoute. In de categorie hypercars zijn vijf unieke modellen onthuld. Zo’n bolide is niet alleen top in prestaties en design, het is ook een technisch wonder op wielen.

Lees ook: