Zoute Grand Prix in Knokke-Heist, Brugge en Oostende

De Zoute Grand Prix, een evenement rond oldtimers en exclusieve wagens, vindt dit jaar niet alleen in Knokke-Heist plaats, maar ook in Brugge en Oostende.

De twaalfde editie van Zoute Grand Prix is gepland van 6 tot en met 10 oktober. Na een afgelaste editie in 2020 schakelt de organisatie van Zoute Grand Prix dit jaar een versnelling hoger. Voor de editie van 2021 worden twee extra steden, Brugge en Oostende, toegevoegd en is er een gloednieuw programma opgesteld. Verder wordt de naam aangepast naar 'Zoute Grand Prix Car Week'. (Lees verder onder de foto)

In de drie steden worden een week lang verschillende evenementen georganiseerd. In Brugge gaat een expositie door in een glazen koepelconstructie op 't Zand. Daar tonen 25 autorestaurateurs hun creaties. Van daaruit vertrekt ook de 'Bruges Concours d'Elegance', een wandeling langs unieke, historische wagens in de Brugse binnenstad. Op 9 oktober vindt in Oostende de GT Tour plaats. Het Kursaal vormt daar het decor voor een parade aan moderne sportwagens. Knokke-Heist blijft de uitvalsbasis van het evenement. Net als in Brugge zal ook in de kustgemeente een Prado opgebouwd worden, op het strand. Daar zullen vijftien autopartners hun autodesigns voorstellen. Ook in Knokke-Heist vindt de Zoute Concours d'Elegance plaats op zaterdag en zondag, waarbij 75 zeldzame klassieke auto's worden gepresenteerd en gejureerd.

Topmaand, goed voor toerisme

De burgemeesters van de drie steden zijn blij dat het evenement dit jaar gespreid wordt over verschillende steden. "Ik ben verheugd om dit jaar samen te werken met Brugge en Oostende. Oktober is doorgaans een kalme maand maar dit evenement zorgt ervoor dat het een topmaand kan worden voor de drie steden", aldus Piet De Groote, burgemeester van Knokke-Heist.