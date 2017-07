Zoutgehalte bijna 6 keer te hoog voor aardbeien

Het zoutgehalte in het IJzerbekken is momenteel bijna 6 keer te hoog voor het besproeien van aardbeien.

Dat zegt aardbeienteler Geert Roose uit Woumen. “Het is dus logisch dat wie toch zijn aardbeien besproeit, zijn eigen oogst vernielt.” De landbouwer zit stilaan met de handen in het haar, want aardbeien hebben veel water nodig.

Maar vanwaar komt die verzilting?

In de uitmondingsgebieden, zoals in het IJzerbekken zijn er twee tegengestelde waterstromingen. Enerzijds stroomt er bij vloed zeewater landinwaarts. En natuurlijk stroomt er anderzijds zoet rivierwater naar zee. Door de droogte voeren rivieren nu onvoldoende zoet water naar de zee. Daardoor verschuift de zoet/zout grens, of is er meer brak water, een mengeling van rivier- en zeewater. Dat brak water verspreidt zich uiteindelijk ook in het grond- en slootwater. En dat is nefast voor groenten en fruit, maar ook voor dieren.

Er zijn al zoutgehaltes gemeten die bijna het dubbel van de dodelijke dosis bedragen. Vandaar dat boeren die water oppompen voor hun dieren, wat wel mag, extra waakzaam moeten zijn, en het water vooraf moeten controleren.

Er komt een nieuwe evaluatie over 14 dagen.