Zowat alle verenigingen lijden onder corona

Zowat de helft van alle verenigingen valt dit jaar terug op de helft van de gangbare inkomsten. Ook bij het amateurvoetbal slaat de gezondheidscrisis diepe wonden. Wij meten de schade op na vijf maanden corona bij de Ieperse voetbalclub KVK Westhoek.

De amateurvoetbalclub is één van de meer dan 600 verenigingen die deelnam aan een bevraging van Trooper, rond de impact van corona op de werking. Ook KVK Westhoek voelt corona in de portemonnee. Martin Willemns, voorzitter Jeugd KVK Westhoek: “Op 13 maart is alles stopgezet. Geen kantine-inkomsten meer, geen tornooien meer. Festiviteiten die wegvallen. Verleden jaar alleen van halfweg maart tot einde seizoen doen we verlies van 18.000 euro. En op jaarbasis, als ik alles goed bekijk, met de internationale tornooien waar we vorig jaar 80 ploegen konden ontvangen, is dat nog veel meer. Ik schat de impact op 70.000 euro.”

Volgens Trooper verliest één op vijf verenigingen door corona zelfs 70 procent van alle werkingsmiddelen. Zonder steunmaatregelen komt de toekomst van veel organisaties in gevaar, een deel gooide al de handdoek in de ring. “Op sportief gebied mogen we zeggen dat alles bij ons normaal verloopt. Maar ik denk dat het voor veel ploegen de doodsteek zal zijn. Gelukkig zijn we altijd spaarzaam geweest, maar je kan het niet blijven je spaarcenten gebruiken.”

Het is wachten op een reddingsboei van de hogere overheid, van de Pro League verwachten ze in Ieper alvast niet veel.