Zuid-Afrikaanse variant duikt op in WZC in Ingooigem

In woonzorgcentrum Wielant in Ingooigem is de Zuid-Afrikaanse variant opgedoken. Dat bevestigt directrice Inge Coopman. Twaalf bewoners en zes personeelsleden zijn besmet. Vanaf dit weekend gaat het woonzorgcentrum minstens tot zondag 7 maart op slot voor alle bezoek.

Ondanks een vaccinatiegraad van 96 procent bij de bewoners en 90 procent bij de medewerkers, zijn toch twaalf bewoners en zes personeelsleden besmet met het coronavirus. "Zaterdagvoormiddag hebben wij bericht gekregen van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat het gaat om de zeer besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant. Gelukkig kregen onze bewoners tijdig hun vaccin, waardoor bijna iedereen vrij is van symptomen", vertelt directrice Inge Coopman.

In nauw overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft het woonzorgcentrum beslist om zeker tot en met 7 maart geen bezoek toe te laten. "Wij volgen de situatie op de voet en we testen onze bewoners 2 keer per week, zodat we snel kunnen ingrijpen bij eventueel nieuwe besmettingen", klinkt het.

Vaccinatiecampagne werpt vruchten af

Door de vaccinatiestrategie in België kwamen de bewoners en het personeel van woonzorgcentra nochtans als één van de eersten aan de beurt. De vaccinatie van die bevolkingsgroep is nu al bijna afgerond. Ruim 98,85 procent van de vaccins zijn geleverd, volgende week zullen er nog zo'n 3.053 Pfizer-vaccins worden toegediend. De effecten zijn duidelijk zichtbaar, want het aantal corona-uitbraken in de Vlaamse woonzorgcentra is al sterk afgenomen.

Afgelopen vrijdag werd op het Overlegcomité beslist om voorlopig nog niet te versoepelen, ook niet in de woonzorgcentra. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van de koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, was daar heel tevreden mee: "We moeten op alle vlakken voorzichtig blijven", klinkt het.

