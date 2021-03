Zuid-Afrikaanse variant van Covid sterk aanwezig

Zoals bekend dook deze variant voor het eerst op,in januari in Oostende. Daarom is Zorg en Gezondheid hier gestart met een uitgebreid bron- en clusteronderzoek, wat veel grondiger is dan de klassieke contacttracing maar nu is dat onderzoek stopgezet. Zorg en Gezondheid roept iedereen om zich bij de minste twijfel, meteen te laten testen.

"In deze provincie hebben we de Zuid-Afrikaanse variant snel de overhand zien nemen. In de rest van Vlaanderen is de Britse variant dominant. Die is goed voor meer dan de helft van de besmettingen. De Zuid-Afrikaanse variant blijft voorlopig rond de vijf tot zes procent in Vlaanderen, de Braziliaanse komt gelukkig minder voor en schommelt tussen de één en twee procent, dat kan nog veranderen zegt Joris Moons van het agentschap. "Als je symptomen hebt, of je bent vermoeid of twijfelt of je Covid hebt, laat je testen. Dat is de beste manier dat we kunnen starten met een onderzoek. Dat is ook de beste manier om jouw contacten in kaart te brengen en je contactpersonben tijdig en tijdelijk in quarantaine te plaatsen zodat we vermijden dat het virus ongebreideld om zich heen grijpt.