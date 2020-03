Zuid-West-Vlaanderen richt triagepunten op

Het is de bedoeling dat er in elk van de dertien gemeenten een triagepunt komt voor mogelijke coronapatiënten. Een soort verzamelpunt is dat, bijvoorbeeld in een sporthal, waar enkele huisartsen de patiënten screenen en dan doorverwijzen indien nodig. In Kortrijk en in Kuurne start er vandaag al één op, Deerlijk, Waregem en Menen volgen snel. Ook in Veurne komt er zo'n punt. (lees verder onder de foto)

Ontlasten van huisartsen en spoeddiensten

Via W13, het regionale samenwerkingsverband op het vlak van welzijn en zorg in Zuid-West-Vlaanderen, worden huisartsen, ziekenhuizen en lokale besturen samengebracht in de strijd tegen de verspreiding van het virus. Om huisartsen en spoeddiensten wat te ontlasten en tegelijk een efficiëntere inzet van noodzakelijk medisch beschermend materiaal te garanderen, wordt regionaal en lokaal ingezet op plaatselijke triagepunten. De lokale besturen van Zuid-West-Vlaanderen, Huisartsenkring HZW, AZ Groeninge, AZ Delta en het OLV van Lourdes Ziekenhuis slaan hiervoor de handen in elkaar.

De initiatiefnemers vragen mensen niet zelf naar zo'n triagepunt of ziekenhuis te gaan, maar de concrete aanwijzingen te volgen.