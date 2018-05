De elf kandidaten op de lijst maken allemaal een grote kans op een plek in de gemeenteraad. Er is immers nog geen tegenpartij waardoor er misschien helemaal geen verkiezingen zullen zijn. Het meest opvallende strijdpunt van de burgemeesterslijst is een fusie met de buurgemeenten vermijden. De lijsttrekker van dienst is huidig burgemeester Alain De Vlieghe.

Momenteel heeft Lijst Burgemeester alle zetels in de gemeenteraad.

Lees ook