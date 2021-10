Zulte Waregem veroordeelt supportersacties tegen Dury

In een officiële mededeling op de clubwebsite zegt Essevee te pleiten voor overleg en elke vorm van geweld te veroordelen.

Scheidsrechter Jonathan Lardot moest het duel aan de Gaverbeek tussen Zulte Waregem en Antwerp zaterdagavond even stilleggen nadat een deel van de thuissupporters zijn onvrede uitte richting coach Francky Dury. Ze gooiden rookbommen en projectielen op het veld en zetten hun statement kracht bij met een spandoek tegen Dury gericht. Zulte Waregem won de wedstrijd uiteindelijk wel met 2-1 maar staat na elf speeldagen niettemin teleurstellend vijftiende met 12 punten.

"We distantiëren ons resoluut van de acties van enkelen zaterdagavond tijdens de overwinning tegen Royal Antwerp. De club begrijpt de frustraties door de tegenvallende competitiestart, maar dringt aan om die op een respectvolle manier te uiten. Dergelijke acties berokkenen de club niet alleen financiële en imageschade, ze staan ook haaks op het DNA van de club", stelt Zulte Waregem. (lees verder onder de foto)

Dialoog is de juiste weg

De club verwijst naar "zeer constructieve gesprekken" met afgevaardigden van diverse supportersgroepen die de voorbije weken werden gevoerd. "We engageren ons eveneens om deze in de toekomst te herhalen. De club is ervan overtuigd dat dialoog de juiste weg biedt naar de oplossing en verzet zich tegen elke vorm van geweld. Het is de club overigens niet ontgaan dat de acties het werk zijn van een beperkte groep mensen en vindt het bemoedigend dat het overgrote deel van de fans Essevee blijft steunen", gaat het verder.

"Het bestuur, het management, de spelersgroep en de sportieve staf streven ernaar om de vooropgestelde ambities zo snel mogelijk te bereiken, en dat kan alleen met de gekende, onvoorwaardelijke steun van onze supporters", besluit de mededeling.