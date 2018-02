ZUMI wint Design Award

Het West-Vlaamse verlichtingsbedrijf ZUMI is op de Surface Design Awards in Londen bekroond met een award voor het project ‘Soundscapes’.

Startup ZUMI was de enige Belgische winnaar in deze internationale competitie.

De verlichtingsproducent uit Gistel combineert de nieuwste LED lichttechnologie met akoestiek, geluid en andere opties en is daarmee een trendsetter in de sector. De Surface Design Awards bekronen jaarlijks een reeks projecten die innovatieve materialen, design en architecturale kwaliteiten weten te verzoenen. Dit jaar werden 80 projecten uit 16 verschillende landen ingediend. In de categorie ‘Light and acoustics’ kreeg startup ZUMI een award voor zijn creatie ‘Soundscapes’.