Zussen Anaïs en Fleur willen meer aandacht voor wetenschappelijk onderzoek naar suikerziekte

Het aantal mensen met diabetes blijft onrustwekkend toenemen: om de 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de diagnose 'suikerziekte'. Op deze dertigste Wereld Diabetes Dag hebben we een openhartig gesprek met Anaïs en Fleur, twee zussen die diabetes hebben.

Anaïs uit Zeebrugge heeft al 20 jaar diabetes en drie jaar geleden krijgt ook haar zus Fleur, een hoofdverpleegkundige, dezelfde diagnose te horen. Beide zussen dragen ook sensoren op die huid die alarm slaan bij een te hoge of te lage suikerspiegel. "De gedachten van een doorsnee mensen gaan over 'wat gaan we vanmiddag eten' of 'ik moet nog naar de winkel'. Bij ons komt er extra vragen bij. 'Hoe hoog sta ik nu, voor ik de auto stap', bijvoorbeeld", vertelt Fleur.

Volgens de zussen bestaan er nog veel misverstanden over de ziekte. "Ik heb het nog voorgehad. Ik was alleen thuis. Ik ben uit mijn bed en ook tot aan de bushalte geraakt, waar mijn zus passeerde met de bus. Maar de bus stopte niet, want ik lag van mijzelf aan de bushalte. Er waren veel mensen gepasseerd, maar iemand die een lage suikerspiegel heeft, ziet eruit als een dronken persoon", vertelt Anaïs.

Er is ook weinig geweten over de oorzaken van diabetes. In Vlaanderen leven 500.000 mensen met de ziekte en meestal gaat het om type 2, door overgewicht, leeftijd of erfelijkheid. De Diabetes Liga vraagt om meer te investeren in wetenschappelijk onderzoek en dat kunnen de zussen enkel maar onderschrijven. "Blijf verder zoeken naar de oplossing. Niet naar de perfecte behandeling, maar naar de oplossing", klinkt het.