Zusters Heule verspreid naar andere locaties: "Dit doet pijn"

De brand in het klooster in Heule is een drama voor de 21 zusters. Die worden opgevangen in het Sparrenhof, en gaan van daaruit naar andere kloosters en bijhuizen van de Zusters van Liefde.

De zusters van Liefde die in het klooster van het Spes Nostra wonen verhuizen dus naar verschillende locaties.

"Ik was natuurlijk onmiddellijk de kluts kwijt," zegt zuster Annie Vandenberghe. "Ik stond te beven op mijn benen, dat kan je wel denken. We hebben elkaar onmiddellijk gesteund. We zagen dat we toch niet meer binnen konden en hebben ons dan laten evacueren. "Er zijn er die naar buiten zijn gekomen in pyama met hun kamerjas, anderen waren al gekleed want wij staan altijd vroeg op"

"Dit doet pijn"

Zusteroverste Riet Devriese woont zelf niet in het klooster, maar dat het hart van de gemeenschap geraakt is doet pijn. "Ik kon het niet geloven. Ik werd geroepen, opgebeld en ik zag daar letterlijk alles in vlammen opgaan. Ik was verbouwereerd, ik stond aan de grond genageld. Het was alsof het niet waar kon zijn eigenlijk."

Of en wanneer zuster Annie en de anderen terug zullen kunnen naar hun vertrouwde klooster is onduidelijk.



