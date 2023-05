Zwaar motorongeval op gevaarlijk kruispunt in Langemark

Zondagnamiddag botsten twee motorfietsen op het kruispunt van de Zonnebekestraat met de Roeselarestraat in Langemark. Dat gebeurde toen een van hen het kruispunt wilde dwarsen.

De motorrijder die alleen onderweg was werd tientallen meters weggeslingerd en kwam in de gracht terecht. Hij zou in levensgevaar verkeren.

De twee personen op de andere motorfiets, een koppel van middelbare leeftijd, kwamen er beter van af. De man, die het voertuig bestuurde bleef ongedeerd. Zijn vrouw liep verwondingen op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan. De omgeving is afgesloten voor alle verkeer.



Gevaarlijk kruispunt

Op het kruispunt zijn al heel wat ongevallen gebeurd. Maar dankzij verkeersremmende maatregelen was het nu toch al een hele tijd geleden. Jammer genoeg kwam daar zondagnamiddag verandering in.