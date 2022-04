Zwaar ongeval met drie wagens in Varsenare, een persoon overleeft het niet

Bij een ongeval tussen Jabbeke en Varsenare is deze ochtend een slachtoffer overleden. Drie wagens geraakten betrokken.

Het ongeval gebeurde deze ochtend langs de Gistelsteenweg tussen het rondpunt van Jabbeke en Sint-Andries Brugge. Drie wagens geraakten betrokken. Eén inzittende is overleden.

Twee wagens botsten frontaal. In een van de andere auto's zat een vrouw met twee kinderen. Zij kwamen er met de schrik van af en werden voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies gebeurde. Of de weersomstandigheden een rol hebben gespeeld, moet nog onderzocht worden.

De hulpdiensten zijn nog ter plaatse. Momenteel kan er geen verkeer door.