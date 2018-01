Zwaar ongeval in Oostende

Het ongeval gebeurde rond 16.45uur. Een personenwagen werd er bij het indraaien van de Vogelzangdreef gegrepen door een bestelwagen. Volgens de eerste vaststellingen kwam de auto uit de richting van het centrum, en merkte hij, bij het dwarsen van de Elisabethlaan, de bestelwagen, die van het Kennedy-rondpunt kwam, niet op. De bestuurder van de bestelwagen kon een aanrijding niet meer vermijden.

“Plots stond die wagen voor mij. Geen idee van waar hij kwam”, verklaarde de bestuurder achteraf, duidelijk onder de indruk. De bestuurder van de personenwagen werd met pijn in de borststreek meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn opa, die als passagier in de wagen zat, zat gekneld en was er erger aan toe. De brandweer had zo’n 45 minuten nodig om de man uit het wrak te bevrijden. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De lokale politie kwam ter plaatse om de vaststellingen van het ongeval te doen en het verkeer te regelen tijdens de spits op het drukke kruispunt.