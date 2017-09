Zwaar ongeval Pervijze: 4 gewonden, mug-heli ingezet

In Pervijze is vanmorgen een zwaar ongeval waarbij vier mensen gewond raakten. Twee zijn er erg aan toe. Een motorfiets botste op een auto die daarna op zijn dak belandde. De mugheli kwam ter plaatse voor de eerste zorgen.

Het ongeluk gebeurde tijdens een toertocht voor motoren. Een motorfiets reed in de flank van een personenwagen. De auto ging over de kop en belandde op zijn dak in de gracht. De motorrijder raakte heel zwaar gewond. Net als één van de inzittenden van de auto.

Ze werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Naar Veurne, net zoals de twee andere inzittenden van de wagen maar ook met de mug-heli naar het ziekenhuis in Brugge. Door het ongeval werd de weg lange tijd afgesloten. In het verleden zijn hier ook al zware ongevallen gebeurd.