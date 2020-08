Zwaar onweer in onze provincie: "Lokale schade en overlast zijn heel waarschijnlijk"

Na de hittegolf van vorige week en het zware wateroverlast in Kortrijk zouden deze namiddag, en vooral vanavond, opnieuw zware regen- en onweersbuien over de provincie trekken. Weerman Geert Naessens waarschuwt: "Het kan veel regenen met hagel en windstoten. Lokale schade en overlast zijn heel waarschijnlijk."

Ook NoodweerBenelux belooft op korte tijd veel regen, wateroverlast, hagel en felle rukwinden. "Het meest actieve onweer verwachten we over het westen van de Benelux. Lokaal is de kans groot op schade", klonk het deze morgen in een Facebookbericht. Ook op Twitter worden 'diverse zware cellen' beloofd. (lees verder na de tweet)

UPdate #onweer (14:20). Het begint los te gaan qua #onweersbuien boven #België. Diverse zware cellen met hoge bliksemfrequentie (paarse cirkels) beginnen zich te ontwikkelen! Liefhebbers van het nodige klank- en lichtspel kunnen het #live volgen via https://t.co/SbqorjZRe1 ⚡️ pic.twitter.com/95AplV8y73 — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) August 16, 2020

Vooral in Zuid-West-Vlaanderen, waaronder de streek rond Zwevegem en Kortrijk en de omgeving van Roeselare, begint het onweer al los te barsten. Ook in andere delen van de provincie is al behoorlijk veel regen en wind.

