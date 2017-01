Zwaar verkeersongeval: E40 in Oostkamp afgesloten

Kort na de middag gebeurde er op de E40 in Oostkamp een zwaar ongeval: een vrachtwagen reed in op een werfwagen.

In Oostkamp worden al enige tijd werken uitgevoerd, waardoor er maar twee van de drie rijstroken beschikbaar zijn. Omstreeks 13.30 uur is een vrachtwagen gebotst tegen de signalisatievoertuigen, die automobilisten waarschuwen voor de werken. De weg is er volledig versperd. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal aanhouden. Het verkeer wordt afgeleid naar de E403 richting Kortrijk. Omrijden naar Gent/Brussel kan via de E403 en de E17.

De bestuurder raakte lichtgewond.

