Zwaardere straf voor dodelijke duw aan zomerbar

De man hield altijd vol dat er sprake was van wettige zelfverdediging. Eind september 2017 wou een toen 28-jarige Langemarkenaar de verhuizing naar zijn nieuwe woonst vieren in een pop-upbar in Langemark. Eerst vierde hij met een vriend, later kwam een derde uit Zonnebeke hen vergezellen. Toen de bar om twee uur sloot, ging het drietal naar huis.

Maar op de parking ontstond tussen de drie een ruzie over de autosleutels. Volgens een van de drie viel de Langemarkenaar hem aan en wou die hem bij de keel grijpen. Daarbij zou hij een afwerend gebaar hebben gemaakt, zijn advocaat sprak zelfs van wettige zelfverdediging. Het slachtoffer zou daarop achterover zijn gevallen. Hij kwam op zijn achterhoofd terecht, liep een zwaar hersenletsel op en overleed kort daarna. Maar een getuige, die achter de drie mannen liep, verklaarde aan de politie dat ze duidelijk een vuistslag had gezien. In eerste aanleg kreeg de man een jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Hij ging in beroep om zijn onschuld te bewijzen.

Het hof besliste om de man opnieuw te veroordelen en verzwaarde de straf zelfs naar twee jaar, waarvan de helft met uitstel. De broer van het slachtoffer reageerde na afloop opgelucht. "We zijn tevreden dat eindelijk na ruim 3 jaar mijn broer rust mag vinden."

Lees ook: