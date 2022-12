Zwaardmoord in Marke: "vermoord uit jaloezie"

In Marke (Kortrijk) is zondagavond een 52-jarige vrouw met een zwaard om het leven gebracht door haar partner.

In de woning was ook de 9-jarige pleegdochter van het slachtoffer aanwezig. Zij raakte gewond, maar kon vluchten. De man is aangehouden op verdenking van moord en poging tot moord op het meisje.

De feiten speelden zich zondagavond af in de Monseigneur Callewaertstraat in Marke. "Bij de politiezone Vlas kwam omstreeks 19 uur een oproep binnen voor feiten gebeurd te Marke. Ter plaatse werd vastgesteld dat H.B. door middel van geweld om het leven werd gebracht. In de woning bevond zich eveneens de 9-jarige pleegdochter van het slachtoffer."

Getuigen zagen na de feiten een wagen met hoge snelheid wegrijden. Kort daarna werd M.Z., de partner van het slachtoffer, opgepakt. "Hij belde anderhalve kilometer verder aan bij een woning, vroeg om een glas water en meldde dat hij zijn zijn vrouw iets had aangedaan", zo meldt het parket.

Volgens Het Laatste Nieuws zou de man het slachtoffer hebben vermoord uit jaloezie. Hij is voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden voor op verdenking van moord en poging tot moord.

Bekijk ook